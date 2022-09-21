Ради известного на всю страну мужчины: постройневшая Пегова потрясла россиян

Ирина Пегова после рождения дочери обзавелась лишними килограммами, с которыми не могла расстаться целых 16 лет. Артистка пробовала всевозможные диеты, но ее запала хватало всего на пару месяцев, после чего все возвращалось на круги своя. Изменилась ситуация лишь после того, как актриса попала под руководство Константина Хабенского.

В прошлом году он возглавил МХТ им. Чехова, и, как говорится, понеслось. Одна за другой все актрисы театра принялись худеть. Как пишет издание «Комсомольская правда », это исключительно заслуга Хабенского, оказавшегося крайне требовательным к внешности артисток.

В результате постройневшая Пегова потрясла россиян своими новыми формами. Артистка признается, что кроме «пинка» от Константина Юрьевича ей помогли ограничения в питании и регулярные занятия спортом. Недавно звезда поделилась в своих социальных сетях фото, на котором запечатлена верхом на лошади. «Обожаю такие плодотворные тренировки», — подметила знаменитость.