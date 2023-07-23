Ради «Ищейки» Максим Леонидов бросил жену: вот что с ней стало за границей

Экс-солист группы «Секрет» Максим Леонидов впервые связал себя узами брака еще в студенчестве. Избранницей музыканта стала актриса Ирина Селезнева, которая на тот момент тоже училась в институте.

На заре их семейной жизни Леонидов начинал восхождение к славе. Селезнева постоянно находилась в тени своего мужа, армия поклонников и поклонниц которого росла день ото дня. Переломный момент настал в конце 80-х, когда Ирина Станиславовна снялась в «Крейцеровой сонате». Затем последовали и другие роли, сделавшие Селезневу известной.

А у Леонидова тем временем дела шли плохо. Конфликты в группе привели к ее распаду, и от успеха ничего не осталось. Максим Леонидович завидовал популярности жены и начинал ее ненавидеть.

Их развод сопровождался скандалами и судебными тяжбами. Музыкант нелестно отзывался о жене, обвиняя ее в эгоизме. Есть и другая версия их расставания. Якобы Леонидов бросил Селезневу ради Анны Банщиковой, которая позднее прославится благодаря сериалу «Ищейка».

Композитора многие осуждали, ведь его супруга была настоящей красоткой по сравнению с простоватой Банщиковой. В итоге и этот союз рухнул, а вот у Ирины Станиславовны все сложилось хорошо. Она вышла замуж за англичанина Уилфреда и переехала на его родину. Селезнева бросила актерство и стала помогать мужу в гостиничном бизнесе.