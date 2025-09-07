Меню
Ради этой роли Мерил Стрип согласилась на урезанный гонорар — но сыграла в фильме все равно другая актриса

7 сентября 2025 11:50
Фильм стал адаптацией бродвейского мюзикла, главную роль в котором прямо сейчас играет еще одна голливудская звезда.

Сейчас даже мало разбирающемуся в кино человеку тяжело представить Мерил Стрип без мирового признания и множества престижных наград, однако когда-то культовой актрисе приходилось пробиваться через толпы других многообещающих актрис, чтобы быть замеченной.

Постоянно становящаяся предметом для сравнения с более привлекательными конкурентками, Стрип считалась, мягко говоря, так себе внешне, что только тормозило процесс проб на самые разные роли.

Тем не менее, момент славы почти пришел к ней с главной ролью в биографической драме — позднее Стрип сама отказалась от участия, хотя изначально была готова работать за минимальный гонорар.

Мерил Стрип почти сыграла Эву Дуартье в «Эвите»

Предложение сыграть роль супруги 39-го президента Аргентины Хуана Доминго Перона поступило Стрип в 1989 году, а сам фильм впоследствии вышел только в 1996 — все из-за кадровых перестановок, в том числе связанных и с участием актрисы.

Как рассказывала Стрип в одном из интервью, создатели фильма изначально заявили ей о том, что у них не такой уж большой бюджет для того, чтобы выплатить ей ту сумму, которую она просила. В итоге актриса согласилась на гораздо менее скромный гонорар, потому что очень хотела сыграть роль.

Вскоре, однако, деньги у команды все-таки появились, что оскорбило Стрип до глубины души — в итоге актриса ушла из проекта, назвав причиной тот факт, что создатели «Эвиты» лгали ей на протяжении нескольких месяцев тяжелой работы, с чем смириться она не смогла.

Роль Дуартье впоследствии сыграла певица Мадонна, для которой фильм стал самым большим достижением в актерской карьере.

В новом лондонском мюзикле роль Евы Перон играет Рэйчел Зеглер

После громкого провала «Белоснежки» в мировом кинопрокате актриса переключилась на театр — с июня этого года Зеглер исполняет главную роль в «Эвите» в лондонском театре «Палладиум» под руководством Джейми Ллойда.

В новой постановке Перон представлена как гораздо более жестокая карьеристка, которой практически невозможно сочувствовать, а показы спектакля продлятся до 6 сентября этого года.

Кстати, когда-то из-за внешности Стрип отказали и в другой ставшей культовой роли — о том, кого еще она могла бы сыграть, мы уже рассказали тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
