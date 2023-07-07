Ради этого сериала в СССР бросали все дела: на Западе из-за него плевались

Семейный сериал «Флиппер» появился на американских экранах в середине 60-х, а через несколько лет начал транслироваться в СССР. Трогательное шоу, рассказывающее о дружбе и приключениях сообразительного дельфина Флиппера и семьи смотрителя морского заповедника Портера Рикса, мгновенно пришлось по вкусу советским зрителям, однако у себя на родине не смогло сыскать такую же популярность.

Причиной же успеха стала не только добрая история, но и антураж сериала. Зрители оставались в восторге от видов Флориды и экзотических животных. Ведь в кадре нередко появлялся Пеликан Пит, тюлени, слонята и огромный пес Спрэй, нередко выручавший главных героев.

И популярность «Флиппера» была настолько сильной, что дети рисковали пропускать уроки ради новых серий. Они сбегали домой, чтобы посмотреть на очередные приключения Риксов и их друзей. В итоге сериал несколько раз транслировали на отечественном телевидении, в отличие от США, где публика не осталась в восторге от истории.