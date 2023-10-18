Ради этого мужчины жена бросала Михалкова: не поверите, когда узнаете

Никита и Татьяна Михалковы состоят в браке уже пятьдесят лет. С самого начала режиссер поставил жену перед фактом — работа для него всегда будет на первом месте, а она должна быть хранительницей очага. Работать супруге мэтр не запрещал, но только при условии, что ее карьера не помешает справляться с домашними обязанностями.

Но ради одного человека Татьяна Евгеньевна этим правилом пренебрегала. Она не только продолжала работать в области моды, но и отправлялась в регулярные командировки за рубеж. Женщина была одной из главных помощниц кутюрье Валентина Юдашкина. Об этом рассказало издание «Московский комсомолец».

Вместе с модельером Михалкова поддерживала молодых дизайнеров и всегда сопровождала Валентина на показах в Италии и Франции. В те годы советская мода еще была закрыта от остального мира, и демонстрация коллекций Юдашкина в Европе была огромным достижением. Остаться в стороне Татьяна не могла.