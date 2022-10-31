Ради этого мужчины Татьяна Доронина бросила семью и театр: выбор удивит

Красавица-актриса Татьяна Доронина без труда могла вскружить голову любому мужчине. Она была так талантлива на сцене театра, что ей восхищались. Когда в 1955 году она вышла замуж за Олега Басилашвили, никто не сомневался, что это пара станет самым красивым актерским дуэтом в СССР. Но вместе супруги прожили всего восемь лет: Доронина не простила Олегу неверности.

Уже спустя несколько месяцев после развода Татьяна уехала жить к новому избраннику. Профессор Анатолий Юфит влюбился в актрису, как только увидел ее на сцене БДТ. Он тут же отменил свою помолвку, несмотря на то, что Доронина тогда еще была замужем. Как только Юфит узнал о разводе, то сразу предложил актрисе свое сердце. Она поначалу увлеклась профессором, но вскоре его любовь начала ее тяготить.

Все изменилось осенью 1964 года, когда в БДТ приехал молодой драматург Эдвард Радзинский. Между мужчиной и Татьяной мелькали такие искры, что актриса решила окунуться в омут с головой. Она бросила Анатолия и перевезла вещи в гостиницу к Радзинскому. А ведь того дома ждала жена и маленький ребенок.

В Москву Эдвард вернулся вместе с любовницей: Татьяна без сожалений оставила сцену БДТ. Драматург оформил развод и женился на актрисе в 1966 году. Они прожили вместе пять счастливых лет, за которые Доронина успела стать звездой МХАТа, пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошедших лет» .