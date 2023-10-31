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Ради этого фильма в СССР бросали все дела: сейчас его мало кто понимает

31 октября 2023 13:15
Ради этого фильма в СССР бросали все дела: сейчас его мало кто понимает

Мнение публики полностью изменилось.

Комедия «Старик Хоттабыч» была снята во второй половине 50-х по повести Лазаря Лагина. Фильм, рассказывающий о приключениях пионера Вольки и обаятельного джинна, с первых минут завоевал любовь зрителей и стал одним из самых популярных в стране.

Однако современные дети не разделили восторгов предыдущих поколений. Как отмечают юные зрители, картина выглядит неестественно, а особенно выделяется главный герой Волька. Через экран заметно, что актер Алексей Литвинов старается выглядеть в кадре идеально, но из-за этого лишь отталкивает зрителей.

Также не оценили зрители и диалоги. Герои слишком часто произносят специфичные для Советского Союза термины, которые давно вышли из обихода. И современной публике сложно сопереживать героям, ведь она не понимает, о чем те разговаривают.

В итоге «Старик Хоттабыч» не так популярен, как раньше. Спасает фильм лишь игра Николая Волкова, который перевоплотился в джинна и до сих пор поражает своей добротой и харизмой.

Фото: Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» (1956)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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