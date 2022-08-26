Ради единственной цели: вы никогда не поверите, чем занимался Пригожин до встречи с Валерией

Сегодня Иосиф Пригожин известен как продюсер и супруг певицы Валерии. Однако влиятельной персоной в отечественном шоу-бизнесе он был далеко не всегда. До встречи с главной любовью своей жизни бизнесмен не мог похвастаться большими успехами и был готов на все, лишь бы заработать лишнюю копеечку.

С ранних лет продюсер был неравнодушен к музыке: он научился играть на нескольких инструментах и мечтал купить ударную установку. Ради этой цели Пригожин начал работать в парикмахерской, где умело орудовал опасной бритвой. Кроме того, Иосиф Игоревич трудился разнорабочим, выступал на свадьбах и в ресторанах.

Пригожин видел себя известным музыкантом или актером, но эти мечты так и не сбылись. Песни знаменитости не имели успеха, да и в театре «Гамма», куда ему удалось устроиться, блестящую карьеру построить не получилось. Лишь со временем продюсер понял, что рожден для административной работы, благодаря которой и добился всероссийской славы.