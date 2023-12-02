Ради Джанабаевой Меладзе запятнал репутацию: мало кто помнит, как он поступил с бедной женщиной

У всех людей есть темная сторона.

Взрывной скандал разразился несколько лет назад в самом сердце Москвы, когда Валерий Меладзе внезапно совершил странный и агрессивный поступок. Все началось рядом с роскошным рестораном Lotte Plaza Zafferano на Новинском бульваре, когда там проходила свадьба известной телеведущей Яны Чуриковой и Дениса Никифорова.

Выходящие из ресторана гости неожиданно стали свидетелями жуткого инцидента. Фотокорреспондент Евгения Гусева решила запечатлеть Валерия Меладзе и его спутницу Альбину Джанабаеву из группы «ВИА Гра». Но никто и не подозревал, что это станет началом настоящего скандала с рукоприкладством.

Певец выкрикивал брань и угрозы в адрес несчастной журналистки. Евгения, испугавшись такой агрессии, попыталась скрыться, убегая от бешеного артиста. Но Меладзе не собирался оставлять посягательство на частную жизнь безнаказанным. Он преследовал журналистку, а затем толкнул ее в спину, и она упала.

На помощь неожиданно пришел незнакомец, проходивший мимо. Он не мог оставить женщину без защиты и заступился. Мужчина подошел к артисту и закричал:

«Прекратите! Что вы делаете? Зачем вы ее избиваете?»

Этот неожиданный разговор отвлек Меладзе, и ошарашенной Евгении удалось сбежать, скрывшись в автомобиле своих коллег.