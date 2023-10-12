Ради детей: тяжелобольной Николаев наплевал на труды врачей

Мэтр совсем не жалеет себя.

Еще недавно Игорь Николаев был на грани жизни и смерти. Известного композитора экстренно госпитализировали: поэт-песенник перенес инфаркт. Вся страна переживала за судьбу артиста. Но медики смогли провести успешное коронарное шунтирование, и кризис миновал. Поклонники ожидали, что Николаев отдохнет хотя бы несколько месяцев, но музыкант уже рвется на сцену.

Ближайшее выступление звезды состоится 25 октября. Компанию композитору составит пианистка Екатерина Мечетина. Вместе знаменитости исполнят фортепианный цикл «15 мелодий». Также на концерте будут подведены итоги конкурса на лучшее исполнение пьес цикла среди юных музыкантов.

Оказалось, Игорь Юрьевич рискует здоровьем ради молодых талантов.