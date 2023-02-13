Ради денег: вскрылись пикантные подробности о прошлом звезды «СашиТани»

Таня Сергеева из «Универа» и «СашиТани» счастлива в личной жизни и карьере. Успешные проекты для ТНТ избавили Валентину Рубцову от необходимости думать о завтрашнем дне, но так было не всегда.

Еще будучи студенткой ГИТИСа, Валентина начала свою карьеру с музыки. Успешно прошла кастинг в группу «Девочки» у Игоря Матвиенко. Тогда Рубцова впервые полетела на гастроли на самолете. «Девочки» закончатся через четыре года, но теплые воспоминания о работе в коллективе остаются с ней по сей день. Деятельность певицы денег приносила немного.

Сложное финансовое положение вынудило Рубцову заняться мад-рестлингом (mud-wrestling) — это бои в грязи, когда две женщины (в бикини или без) дерутся в лечебной, искусственной или натуральной грязи за деньги. В одном из интервью исполнительница роли Тани честно призналась, что на отчаянный шаг ее толкнули стесненные денежные обстоятельства.

К счастью, сегодня 45-летней актрисе думать о таком не приходится. Домой она старается приносить, по ее собственным словам, не работу, а деньги. Актриса воспитывает дочь Софью вместе с мужем, программистом Артуром Мартиросяном.