«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду

Глава семейства отказался переезжать, и за это поплатилась его дочь.

Пока четвертая часть франшизы «Заклятие» под названием «Последние обряды» готовится выйти в прокат 5 сентября, самое время вспомнить, что настоящая история семьи Перрон — тот редкий случай, когда реальность пугает сильнее любого вымысла. Десять лет жизни в аду, необъяснимые явления и темная легенда о ведьме — всё это происходило на самом деле.

Дом, который ненавидел жильцов

В 1971 году Роджер и Кэролин Перрон с пятью дочерями переехали в идиллический фермерский дом в Харрисвилле (Род-Айленд). Прежние владельцы оставили им лишь одну загадочную напутственную фразу:

«Ради бога, не трогайте ничего в подвале».

Они не знали, что дом, построенный в 1736 году, был свидетелем восьми поколений смертей — самоубийств, убийств и необъяснимых трагедий.

Паранормальная активность началась почти сразу. Девочки видели призрака мальчика, переставлявшего их игрушки. Кэролин слышала скрежет метлы по полу кухни — и находила аккуратные кучки грязи посреди чистого пола.

Появился и другой призрак — мужчина с кривой улыбкой, которого дети прозвали «Мэнни». Мебель двигалась сама, двери хлопали с такой силой, что срывали со стен картины, а кровати левитировали.

Вирсавия: ведьма, которой не было

Главной антагонисткой фильма стала Батшеба (Вирсавия) Шерман — женщина, обвиненная в сатанизме и убийстве собственного ребенка. Реальность оказалась прозаичнее: исторические записи показывают, что Вирсавия была строгой, но обычной женщиной, умершей в 72 года от паралича.

Никаких доказательств ее связи с оккультизмом нет. Но легенда оказалась сильнее фактов — именно ее образ стал символом зла, преследовавшего семью.

Атаки на Кэролин: необъяснимая жестокость

Самым ужасающим аспектом стала целенаправленная травля Кэролин. Невидимая сила щипала ее, била, швыряла в нее предметы. Однажды на ее ноге появилась колотая рана — как от швейной иглы.

Кульминацией стал сеанс с Эдом и Лоррейн Уорренами, во время которого Кэролин заговорила «не своим голосом», а ее кресло поднялось в воздух. Старшая дочь Андреа, тайно наблюдавшая за происходящим, позже признавалась:

«Мать начала говорить на языке не из этого мира».

Десять лет в аду

В отличие от фильма, где история укладывается в несколько недель, реальные Перроны жили в этом доме целое десятилетие (1971-1980). Они не могли уехать из-за финансовых трудностей. Кэролин буквально боролась за выживание.

«Она сказала отцу, что не переживет еще одну зиму в этом доме. Она находилась под атакой десять лет», — вспоминала Андреа.

Наследие дома

Сегодня дом принадлежит частным владельцам и открыт для экскурсий — и даже ночных визитов. Говорят, паранормальная активность продолжается: детские голоса, хлопающие двери, голубой туман. Но нынешние хозяева утверждают, что духи настроены мирно.

Сама Андреа Перрон, написавшая книгу «Дом тьмы, дом света», говорит:

«Некоторые призраки были неприятны, некоторые — милы и общительны. Призраки были такими же, как мы: с разными характерами».

Ее отец Роджер, по сути — скептик, позже признался: он не хотел верить, потому что не мог смириться с тем, что подверг семью такой опасности.

Фильмы «Заклятие» — это блестящий хоррор, но настоящая история — это не про эффектные скримеры и победу над злом. Это про десять лет тихого отчаяния и семью, которая выжила только чудом — но навсегда осталась отмеченной встречей с чем-то по-настоящему необъяснимым.

Ранее мы писали: Для тех, кому хорроры по Кингу — «слишком страшно»: 5 уникальных ужастиков, которые не так напугают, как заставят задуматься