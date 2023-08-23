Ради Башарова и Авербуха: Навка нарушила правило фигурного катания, касающееся нижнего белья

Некоторые деликатные темы, касающиеся гардероба фигуристок, не принято обсуждать в принципе. Но иногда кое-какие интересные нюансы всплывают наружу.

Речь идет о нижнем белье, которое спортсменки надевают во время выступлений. Оказывается, есть специальные судейские протоколы, устанавливающие дресс-код. Нарушение правил может караться снижением баллов, что не нужно ни одному спортсмену.

Однажды на этом «погорела» олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Во время выступления с Маратом Башаровым на шоу «Ледниковый период» фигуристка надела «неправильное» нижнее белье. Навка облачилась в «бабушкины панталоны», хотя по правилам можно носить только тонги. Номер привел зрителей в восторг, однако это не спасло спортсменку от суда и следствия.

Неизвестно, о чем думал Илья Авербух, когда ставил номер, ведь он не мог не знать о нормах. Так Татьяна стала нарушительницей строгого протокола косвенно из-за своего партнера и наставника.