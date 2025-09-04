«Рацион не очень хороший…»: врач объяснил, чего не хватало героям «Девчат» для долгой работы на морозе — картошка и суп тут не помогут

Лесорубы упускали из виду важную составляющую. Но таковы были времена.

Советская комедия «Девчата» знакомит нас с жизнью лесорубов, где работа физически тяжелая, а климат суровый. Герои много и упорно трудятся на морозе, а их основной рацион состоит из картофеля в различных видах и супов.

Нам стало интересно, насколько такой режим питания был оправдан и полезен для здоровья? И считается ли рацион сбалансированным?

Мы решили разобраться в этом вопросе вместе с экспертом. Для того чтобы получить профессиональное мнение, мы пообщались с врачом-диетологом Евгением Арзамасцевым.

И теперь рассказываем, можно ли было в реальности жить на одной картошке при таком труде, и чего не хватало организму главных героев.

Главная проблема: перекос в сторону углеводов

«Рацион на самом деле не очень хороший, потому что он не сбалансирован. Если в нём преобладает картофель, то это уклон в сторону углеводов», — сразу отмечает эксперт.

Действительно, основу меню в столовой составляли блюда из картофеля: жареная, вареная, тушеная картошка. Это большое количество крахмала, который создает повышенную нагрузку на углеводный обмен.

При постоянном таком питании могут повышаться риски развития нарушений обмена веществ, например, гипергликемии натощак или даже сахарного диабета.

Нехватка белка и последствия для здоровья

Самая очевидная проблема такого меню — критически низкое количество белка.

«Такой рацион приведет к недобору белка. У картофеля его мало. Это негативно сказывается на здоровье организма, количестве мышечной ткани, иммунитете и так далее», — комментирует Евгений Арзамасцев.

При тяжелой физической работе особенно важно восстанавливать мышцы, а без достаточного количества белка это невозможно.

«Героям явно не хватало мяса, рыбы, яиц или бобовых, что в долгосрочной перспективе могло привести к истощению и частым болезням», — подчеркнул врач.

А как же супы?

В условиях холода и тяжелого труда потребность в калориях значительно возрастает. Легкий супчик и картошка могли просто не покрывать энергозатраты, что вело к усталости и невозможности полноценно работать.

«Суп супу рознь. Здесь важно понимать, какие именно супы они ели. Если это легкие, не наваристые бульоны, то будет недостаточно калорий, и это плохо скажется на здоровье людей, работающих на морозе», — поясняет диетолог.

Так есть ли в картошке что-то хорошее?

«Если человек здоровый, у него нет проблем с углеводным обменом, и он постоянно занимается физически, то в принципе в картофеле нет ничего плохого. Это углеводы, которые могут расходоваться. В картошке есть калий, кремний, витамины группы B — это хорошо», — подчеркивает Арзамасцев.

Ключевой момент здесь — количество и образ жизни. Для лесорубов, сжигающих огромное количество калорий, картофель был важным источником энергии и микроэлементов. Проблема не в нем самом, а в том, что он замещал собой другие жизненно необходимые продукты.

Вывод: главное — баланс

«Избыток любых продуктов, в том числе и картошки, — это нездорово. Рацион должен быть сбалансирован.

Если картофеля много, то баланс смещен в сторону углеводов. Поэтому важно соблюдать норму и по остальным нутриентам, по белкам и по жирам», — подводит итог наш эксперт.

Таким образом, рацион персонажей был типичным для своего времени и условий — дешевым и сытным, но далеким от идеала. Он позволял выживать, но не поддерживать здоровье на должном уровне в долгосрочной перспективе.

Для полноценной жизни и работы им не хватало мяса, жиров и большего разнообразия круп и овощей.

Ранее мы писали: Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях