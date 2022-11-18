«Рабыню Изауру» смотрел каждый гражданин СССР: помните, чем все закончилось?

В конце 1980-х на экраны СССР вышел бразильский телесериал «Рабыня Изаура». Советские зрители полюбили мыльную оперу сильнее, чем поклонники на родине. В стране картина стала культовой и даже закрепила слово «фазенда», которым остроумные дачники стали называть собственные 6 соток.

Казалось, что сериал смотрел буквально каждый: сюжетные линии обсуждали на работе, дома и даже в очереди на почте. Но финал ленты помнят далеко не все, а некоторым так и не удалось его посмотреть.

По сценарию молодая рабыня оказывалась в центре любовного треугольника. Ей интересовался сын властного хозяина — злобный мужчина по имени Леонсио. Она же была влюблена в юриста Алвару. В последних сериях Леонсио из мести собирался выдать девушку за непривлекательного садовника, обещая ей взамен долгожданную свободу. В день свадьбы церемонию нарушил ворвавшийся на фазенду Алвару. Он заявил, что разорил хозяев усадьбы и выкупил ее. Мужчина отпустил всех рабов и устроил праздник в честь воссоединения с Изаурой. А Леонсио свел счеты с жизнью, не в силах вытерпеть такой позор.