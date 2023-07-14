«Рабы, холопы»: грубым словам Пугачевой нашлось странное объяснение

Перед отъездом из России Алла Пугачева решилась на громкое заявление. Она рассказала все, что думает, о некоторых своих соотечественниках, а многих из них назвала рабами и холопами.

Россияне не оценили слова певицы. Многие признались, что громкие фразы Пугачевой оскорбили их, а сама она позволила себе лишнего, поэтому теперь должна извиниться. Однако бывшая домработница знаменитости Людмила Дороднова уверена, что публике не на что обижаться.

«Ну хорошо, сказала она „рабы, холопы“. Что ж такого тут обидного? Я прочитала, а мне все равно»,

— цитирует слова Людмилы «Аргументы и факты».

Также собеседница издания не нападает на Примадонну и из-за ее отъезда, как многие фанаты и бывшие коллеги. По ее словам, деньги на путешествие Пугачева заработала честным путем и может себе позволить любую поездку. Однако израильский климат, как уверена Дороднова, точно не подходит ее бывшей работодательнице.