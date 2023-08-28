«Рабская философия»: слова Пугачевой повторила уже другая звезда
Народ отреагировал незамедлительно.
Алла Пугачева оскорбила россиян, назвав их рабами. Артистка смирилась с тем, что после переезда в Израиль большинство соотечественников ее возненавидели. И подала пример другой знаменитой персоне.
Ксения Собчак об эмиграции не помышляет, но от путешествий по миру не отказывается. О своих перемещениях журналистка рассказывает в соцсетях. Там же она оставила гневное послание хейтерам, заклеймившим ее за кочевой образ жизни.
Супруга Константина Богомолова уверяет, что другие тоже могут отправиться в Лондон или Париж, но почему-то запрещают себе это.
«Реально рабская философия, не считаете?» — вдруг заговорила она словами Примадонны отечественной эстрады.
И если экс-супругу Киркорова за подобное заявление чуть ли не распяли, то у Ксении Анатольевны нашлись единомышленники.
«Денег куры не клюют, а она должна в России сидеть что ли? Ей паспорт позволяет летать по миру, чем она и занимается», — пишут в Сети.