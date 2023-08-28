«Рабская философия»: слова Пугачевой повторила уже другая звезда

Алла Пугачева оскорбила россиян, назвав их рабами. Артистка смирилась с тем, что после переезда в Израиль большинство соотечественников ее возненавидели. И подала пример другой знаменитой персоне.

Ксения Собчак об эмиграции не помышляет, но от путешествий по миру не отказывается. О своих перемещениях журналистка рассказывает в соцсетях. Там же она оставила гневное послание хейтерам, заклеймившим ее за кочевой образ жизни.

Супруга Константина Богомолова уверяет, что другие тоже могут отправиться в Лондон или Париж, но почему-то запрещают себе это.

«Реально рабская философия, не считаете?» — вдруг заговорила она словами Примадонны отечественной эстрады.

И если экс-супругу Киркорова за подобное заявление чуть ли не распяли, то у Ксении Анатольевны нашлись единомышленники.