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Киноафиша Статьи «Рабская философия»: слова Пугачевой повторила уже другая звезда

«Рабская философия»: слова Пугачевой повторила уже другая звезда

28 августа 2023 15:30
«Рабская философия»: слова Пугачевой повторила уже другая звезда

Народ отреагировал незамедлительно.

Алла Пугачева оскорбила россиян, назвав их рабами. Артистка смирилась с тем, что после переезда в Израиль большинство соотечественников ее возненавидели. И подала пример другой знаменитой персоне.

Ксения Собчак об эмиграции не помышляет, но от путешествий по миру не отказывается. О своих перемещениях журналистка рассказывает в соцсетях. Там же она оставила гневное послание хейтерам, заклеймившим ее за кочевой образ жизни.

Супруга Константина Богомолова уверяет, что другие тоже могут отправиться в Лондон или Париж, но почему-то запрещают себе это.

«Реально рабская философия, не считаете?» — вдруг заговорила она словами Примадонны отечественной эстрады.

И если экс-супругу Киркорова за подобное заявление чуть ли не распяли, то у Ксении Анатольевны нашлись единомышленники.

«Денег куры не клюют, а она должна в России сидеть что ли? Ей паспорт позволяет летать по миру, чем она и занимается», — пишут в Сети.

Фото: Vadim Tarakanov, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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