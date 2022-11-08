Работали не за зарплату: «левый» доход актеров «Кавказской пленницы» вас рассмешит

Во время работы над фильмом «Кавказская пленница» Леонид Гайдай пошел на хитрость. Режиссер поощрял актеров за удачные импровизации, выбрав для этого весьма необычный способ.

Кинодел выдавал отличившимся артистам премии. Вот только это было вовсе не денежное вознаграждение, как можно подумать. В качестве награды за хорошую работу режиссер преподносил звездам экрана бутылку шампанского. Одними из многих примеров такой хорошей работы стали эпизоды, где Трус пугается платка Нины и испытывает панический страх, стоя на дороге между своими товарищами.

К слову, Георгий Вицин, который отказался от употребления алкоголя, шампанское от режиссера не брал и свои «премии» не считал. А вот его коллеги по цеху от «левого» дохода не отказывались. Например, Евгений Моргунов получил в общей сложности 18 бутылок, а Юрий Никулин — 24.