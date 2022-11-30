Работали на хлебозаводе, бежали от бандитов: нелегкая судьба Электроника и Сыроежкина

Владимир и Юрий Торсуевы стали самыми знаменитыми близнецами СССР благодаря фильму «Приключения Электроника». Зрители и критики остались в восторге от игры братьев и были уверены, что неоднократно будут видеть их на экранах. Однако жизнь молодых актеров пошла совсем по другому сценарию.

По словам самих Торсуевых, они никогда не планировали поступать в театральный вуз. Их смущало, что преподаватели хотят видеть студентов без опыта съемок, а они уже были прославленными артистами, которые завоевали свою славу. Поэтому после школы они решили стать учениками полиграфического института и делать далеко не творческую карьеру.

Однако планам звезд экрана не суждено было сбыться. Через некоторое время их отчислили и им пришлось заниматься неквалифицированной работой. Например, в течение некоторого времени они работали на хлебозаводе и других предприятиях, а в 90-х решили заняться собственным бизнесом.

Эта задумка Торсуевых тоже не увенчалась успехом. Однажды они столкнулись с бандитами и решили спешно покинуть Москву, чтобы сохранить свою жизнь. Сегодня близнецы стараются зарабатывать на жизнь, используя свою популярность. Они участвуют в ток-шоу, ведут свадьбы и мероприятия и даже снимаются в кино. Например, их можно увидеть в картине «Все нормально» Дмитрия Крымова, которая в ближайшее время выйдет в кино.