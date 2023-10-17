Работала уборщицей и попала в секту: что стало с прекрасной Гюльчатай спустя годы

К Татьяне Кузьминой оглушительный успех пришел после одной роли, хотя ее Гюльчатай на экране в «Белом солнце пустыни» в основном появляется укрытая покрывалом. Однако зрители и в таком облике по достоинству оценили младшую жену Абдуллы за ее покорность и в то же время своенравие.

Кузьминой прочили оглушительную карьеру, но вместо этого она пропала с экранов. Оказалось, всему виной стала любовь. Актриса увлеклась композитором Геннадием Кузьминым, которого смогла увести из семьи. После того как они поженились, Татьяна твердо решила посвятить себя мужу, а не кино.

В 1990-х Гюльчатай ударилась в религию. На этом фоне она начала считать, что на все судьбы звезд влияют дьявольские силы. Кузьмина принципиально отказалась от чтения газет и просмотра телевизора. Все свои силы она направила на воспитание сына и дочери.

Чтобы заработать на жизнь, экс-актрисе приходилось трудиться уборщицей в одном из музеев. Однако о своем выборе звезда «Белого солнца пустыни» никогда не жалела.