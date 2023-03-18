Работала «на кирпичи», но на дом не хватило: в каких условиях живет Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова больше не снимается в кино и не появляется на театральной сцене. По этой причине многие поклонники задаются вопросом о том, как обстоят дела артистки, которая теперь практически не выходит из своего дома.

Оказалось, что в стенах особняка, расположенного в поселке «Московский писатель», знаменитости точно не приходится жаловаться на одиночество. Вот уже не один десяток лет она живет под одной крышей с коллегой по цеху Аллой Будницкой.

В одном из интервью актриса говорила, что прежде на фоне кризиса в стране и тотального дефицита вместе со звездой «Служебного романа» работала «за кирпичи». Тем не менее на отдельную жилплощадь артисткам не хватило.

В любом случае лучших подруг все устраивает, обзаводиться другой недвижимостью ни одна из них не планирует. Любопытно, что дом актрис скромным точно не назовешь — его стоимость оценивается в 100 миллионов рублей.