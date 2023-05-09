Работал за еду: не поверите, как расплатились с товарищем Сааховым за «Кавказскую пленницу»
О достойном вознаграждении мог только мечтать.
Сегодня актеры кино зарабатывают приличные суммы, но эта тенденция существовала не всегда. Так, именитым советским артистам приходилось довольствоваться очень скромными гонорарами. Таких денег могло хватить лишь на минимальные расходы.
В качестве примера можно привести зарплаты актеров за комедию «Кавказская пленница» Леонида Гайдая. «Шурику» Александру Демьяненко повезло больше всех — он получил 5520 рублей. Неплохо подзаработал и «Балбес» Юрий Никулин, чей гонорар составил 5188 рублей. «Трус» Георгий Вицин и «Бывалый» Евгений Моргунов получили 3389 и 1979 рублей соответственно.
Обиднее всего за «товарища Саахова» в исполнении Владимира Этуша — ему выплатили смешную сумму в размере 223 рублей. Этих денег ему могло хватить лишь на еду и одежду. Даже Светлана Светличная за несколько эпизодов в «Бриллиантовой руке» того же Гайдая получила больше — 346 рублей. Более смехотворной суммой, чем у Этуша, могла бы «похвастаться» только Наталья Кустинская. За роль роковой разлучницы в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» ей выплатили 163 рубля.