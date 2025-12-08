Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов

Новость, которая разлетелась по кинопабликам, прозвучала как сенсация: в российский триллер «Альтернатива», экранизацию книги Александра Журавского, якобы хотят пригласить Арми Хаммера — актера, который когда-то блистал в голливудских блокбастерах, а в последние годы исчез из профессии после череды скандалов.

И хотя имя звезды действительно появилось в презентации проекта, ситуация оказалась туманной.

О чем фильм?

Сюжет разворачивается в 2036 году, когда миром управляют глобальные нейросети, а разведки ведут невидимую войну с искусственными суперинтеллектами. На фоне подготовки второй Ялтинской конференции тайная операция «Ангелы Апокалипсиса» грозит обернуться катастрофой для России и США.

Спасать ситуацию придется майору Ратникову — образ, который создатели видят грозным, решительным и харизматичным. Под эту роль в режиссерском дримкасте вписан Петр Федоров. А вот персонажа с американской стороны явно хотят доверить Арми Хаммеру.

После питчинга многие СМИ сообщили, что с актером идут переговоры. Но продюсер фильма Андрей Золотарев сразу остудил ажиотаж: Хаммер — всего лишь референс, актер «мечты», чье лицо подходит под тональность проекта. Никто его пока не звал. Ключевое слово здесь — «пока».

Его скандальная репутация, конечно, смущает, но бояться пока рано. Бояться будем, когда выберем артиста на эту роль и начнем понимать, что же у него за репутация.

Идеально бы вписался

Тем не менее в том, что именно Хаммера взяли за основу образа героя, есть своя логика. Он всегда вписывался в жанр шпионского экшена, от «Агентов А.Н.К.Л.» до «Одинокого рейнджера», и умеет выглядеть как человек, у которого за спиной и спецподготовка, и темная тайна.

По замыслу создателей «Альтернатива» должна получать атмосферу больших международных триллеров — и звезда уровня Хаммера действительно бы сыграла на руку этому эффекту.

Захочет ли он вернуться к съемкам после трехлетнего простоя? Есть огромная вероятность, что авторы ленты получат согласие от актера, которого на родине отменили после сканадала о сексуальном насилии. И хотя суд не признал его виновным (даже не стал предъявлять обвинений), в Голливуд ему дорожка закрыта.

В любом случае от мечты до реального контракта — дистанция, которую пока никто не начал преодолевать. А стоило бы попробовать. Появление в боевике звезды такого масштаба наверняка обеспечит кассовый успех.

