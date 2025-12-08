Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов

Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов

8 декабря 2025 11:50
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов

Наш триллер метит в голливудский размах.

Новость, которая разлетелась по кинопабликам, прозвучала как сенсация: в российский триллер «Альтернатива», экранизацию книги Александра Журавского, якобы хотят пригласить Арми Хаммера — актера, который когда-то блистал в голливудских блокбастерах, а в последние годы исчез из профессии после череды скандалов.

И хотя имя звезды действительно появилось в презентации проекта, ситуация оказалась туманной.

О чем фильм?

Сюжет разворачивается в 2036 году, когда миром управляют глобальные нейросети, а разведки ведут невидимую войну с искусственными суперинтеллектами. На фоне подготовки второй Ялтинской конференции тайная операция «Ангелы Апокалипсиса» грозит обернуться катастрофой для России и США.

Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов

Спасать ситуацию придется майору Ратникову — образ, который создатели видят грозным, решительным и харизматичным. Под эту роль в режиссерском дримкасте вписан Петр Федоров. А вот персонажа с американской стороны явно хотят доверить Арми Хаммеру.

После питчинга многие СМИ сообщили, что с актером идут переговоры. Но продюсер фильма Андрей Золотарев сразу остудил ажиотаж: Хаммер — всего лишь референс, актер «мечты», чье лицо подходит под тональность проекта. Никто его пока не звал. Ключевое слово здесь — «пока».

Его скандальная репутация, конечно, смущает, но бояться пока рано. Бояться будем, когда выберем артиста на эту роль и начнем понимать, что же у него за репутация.

Идеально бы вписался

Тем не менее в том, что именно Хаммера взяли за основу образа героя, есть своя логика. Он всегда вписывался в жанр шпионского экшена, от «Агентов А.Н.К.Л.» до «Одинокого рейнджера», и умеет выглядеть как человек, у которого за спиной и спецподготовка, и темная тайна.

По замыслу создателей «Альтернатива» должна получать атмосферу больших международных триллеров — и звезда уровня Хаммера действительно бы сыграла на руку этому эффекту.

Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов

Захочет ли он вернуться к съемкам после трехлетнего простоя? Есть огромная вероятность, что авторы ленты получат согласие от актера, которого на родине отменили после сканадала о сексуальном насилии. И хотя суд не признал его виновным (даже не стал предъявлять обвинений), в Голливуд ему дорожка закрыта.

В любом случае от мечты до реального контракта — дистанция, которую пока никто не начал преодолевать. А стоило бы попробовать. Появление в боевике звезды такого масштаба наверняка обеспечит кассовый успех.

Ранее мы писали: «Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Читать дальше 8 декабря 2025
«Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился «Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше