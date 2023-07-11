Работает то уборщицей, то посудомойкой: жизнь дочери Агутина в США вовсе не сахар

Елизавета Агутина не отказывается от идеи зарабатывать себе на жизнь музыкой. Но пока большие гонорары остаются лишь мечтой 24-летней исполнительницы.

Звездная наследница с детства живет в США. Там она основала группу Bruvvy band, но до бешеной популярности еще далеко. И многие напрасно полагают, что дочь Агутина за границей катается как сыр в масле. Как раз наоборот — жизнь начинающей артистки далеко не сахар.

В Штатах Агутина работает то уборщицей, то посудомойкой. Близкие Елизаветы признаются, что другого выбора у нее не остается. Как бы там ни было, но даже такой неквалифицированный труд позволил Елизавете стать владелицей собственной квартиры. Правда, не без финансовой помощи со стороны знаменитого отца.

В одном из шоу отец Агутина признался, что тот принял участие в покупке недвижимости для любимой дочери. Исполнитель хита «Хоп хэй лала лэй» не раз говорил, что во всем поддерживает свою наследницу и верит, что она непременно добьется успеха.