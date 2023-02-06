Работа за копейки: «Мисс Вселенная» из России раскрыла главный секрет звезд эстрады

Анна Линникова получила наибольшую известность после того, как в прошлом году удостоилась звания «Мисс Россия», а после отправилась представлять страну на конкурс «Мисс Вселенная 2022». Одержать победу красавице не удалось, тем не менее она вновь заставила всех говорить о себе.

Покорять модельный бизнес уроженка Оренбурга начала в 16 лет — ей довелось поработать в самых разных уголках земного шара. Линникова призналась, что снова планирует засветиться на крупном конкурсе красоты — яркая блондинка не прочь стать «Мисс мира».

А вот российский шоу-бизнес длинноногую красотку не интересует. В новом интервью знаменитость призналась, почему не спешит появляться на экранах, и тем самым раскрыла главный секрет звезд эстрады.

Линникова отметила, что ее не раз звали на съемки клипов известных российских музыкантов, но каждый раз она отвечала отказом. Для подобного решения нашлась веская причина.

«Предлагали слишком маленькую оплату», — подчеркнула модель в беседе с порталом BLITZ+.

В завершение она отметила, что не прочь пополнить ряды красоток, сотрудничающих с популярными артистами, но для этого ей нужно «коммерчески хорошее вознаграждение».