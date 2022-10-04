Работа стала отдушиной: Пельш поделился откровением о семейной жизни

Валдис Пельш стал ведущим нового шоу «Поем на кухне всей страной». Как оказалось, проект, на котором россияне соревнуются в своих талантах застольного пения, стал для знаменитости настоящим спасением.

По словам самого журналиста, в молодости он был большим любителем петь вместе с друзьями. Он не отказывал себе в удовольствии исполнить любимый хит в компании одноклассников и друзей из института. Однако после того, как он стал примерным семьянином, Валдис перестал заниматься любимым хобби, поэтому теперь его домашние посиделки проходят без задорных песен и в тишине.

«Нет, во время семейных застолий мы не поем», — рассказывает Пельш в беседе с порталом Blitz+.

И именно поэтому новый проект оказался настолько значимым для журналиста, ведь он помогает вспомнить ему ушедшие времена и любимое хобби, которому Пельш посвятил не один год.