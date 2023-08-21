Работа с «перчинкой»: чем до «Блестящих» занималась Ковальчук в родном городе

Юлия Ковальчук стала известной благодаря своему участию в группе «Блестящие». Но мало кто знает, кем работала избранница Алексея Чумакова до того, как попала в нашумевший поп-коллектив нулевых.

Детство и юность Ковальчук прошли в городе Волжский. С ранних лет будущая «блестящая» занималась хореографией, и однажды этот навык ей очень пригодился.

В юности Юлия некоторое время работала танцовщицей в стрип-клубе. Уже после переезда в столицу Ковальчук выступала в коллективе «Элит», где исполняла не только эстрадные номера, но и участвовала в пикантных шоу. На одном из таких мероприятий девушку заметила Жанна Фриске и помогла ей попасть в коллектив.

Поначалу Ковальчук выступала на подтанцовках у «Блестящих», а затем стала полноправной солисткой коллектива наравне с остальными. Когда Юлия рассказывала о своем прошлом, она признавалась, что никогда полностью не обнажалась во время исполнения пикантных номеров.