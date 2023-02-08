Работа не из легких: обомлеете, сколько девушки из эскорта тратят на красоту

Чтобы выдерживать жесткую конкуренцию, представительницам рынка эскорт-услуг каждый день нужно быть лучше, привлекательнее и сексуальнее конкуренток. В месяц beauty-расходов набегает на 200 000 рублей.

Как следует из списка трат одной из девушек, 33 тысячи из этой суммы уходят на поддержание физической формы с тренером. 14 тысяч — на плазмотерапию волос, чтобы шевелюра была роскошной и блестела. 7 тысяч — на лазерную депиляцию. Еще столько же на походы по врачам, включая травматолога (клиенты бывают разные). Пять тысяч уходит на косметические процедуры, такие как чистка лица и коррекция бровей. Еще 140 тысяч эскортница тратит на стоматолога, ведь белозубая очаровательная улыбка напрямую связана с ее доходом.

Сколько же можно зарабатывать, занимаясь эскортом? В столице, по данным тематических форумов, час в сопровождении такой красотки стоит от трех до десяти тысяч рублей. Сами представительницы этого рынка считают успешным день с 4-8 клиентами. Получается, что в среднем востребованная девушка может заработать 40 тысяч в сутки или более миллиона рублей в месяц, если она работает без агента и выходных.