Работа на первом месте: топ 3 самых трудолюбивых знака Зодиака

Помните, как в легендарной комедии Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию” царская жена, прелестная Марфа Васильевна, восхищается своим занятым супругом (вернее, его двойником, но это уже детали)? С трудолюбивыми пчелками можно сравнить и представителей некоторых знаков зодиака. Они готовы проводить на рабочем месте двадцать четыре часа в стуки, а в отпуске маются и жалуются окружающим, что им нечем заняться.

Рак

Представители водного знака - идеальные работники. Они обладают всеми качествами, которые высоко ценит руководство. Поставив перед собой определенные цели, Раки будут трудиться не покладая рук, чтобы добиться нужного результата.

И при этом не станут отвлекаться на пустяки и мелочи, не имеющие отношения к делу.

Рак - интеллектуально одаренный знак. Его представители хорошо учатся и достигают высот практически в любой сфере деятельности, а мудрость и умение безболезненно решать конфликты помогают адаптироваться к работе в любом коллективе. Единственное, что может сказаться на продуктивности знака - плохое самочувствие.

Дева

Мистер или Миссис Совершенство - так можно коротко охарактеризовать Дев-работяг. Работодатели не знают с уроженцами земного знака никаких хлопот, напротив, не нарадуются такому сотруднику в коллективе. Ведь люди, появившиеся на свет под этим созвездием, трудятся как заведенные - их “топливом” является горячий интерес к своему делу.

В офисе Дева неизменно становится примером для подражания.

Трудолюбивый, мотивированный, компетентный сотрудник (а иными представители знака попросту не бывают) в любой организации на вес золота. Руководство и коллеги всецело доверяют Деве, полагаются на ее мнение и часто приходят за советом.

Козерог

Добросовестность - вот главное качество, характеризующее Козерога как сотрудника. Руководство всегда уверено - если за выполнение задачи взялся уроженец земного знака, значит, все будет сделано именно так, как полагается.

Совершенно неважно при этом, какую работу он выполняет - подметает улицы или занимается программированием.

Единственное, на что астрологи обращают внимание Козерога - в его жизни порой возникает дисбаланс между работой и личной жизнью. Вместо свиданий этот знак лучше в офисе посидит, однако эксперты напоминают - время от времени даже таким работягам необходимо отвлечься от дел и задач и посвятить время самому себе.