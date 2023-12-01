Работа мечты: вот на что Федор Двинятин променял съемки в «Что? Где? Когда?»

Федор Двинятин стал известен благодаря успехам в самом известном интеллектуальном шоу страны, где заполучил аж четырех «Хрустальных сов». Но этого оказалось мало. Он не смог продолжить свое участие в этом элитарном клубе знатоков после конфликта с ведущим Борисом Крюком. Правда, это не помешало его имени «войти в историю» и стать нарицательным. Так даже назвали команду КВН.

Однако знаток не сдался и решил развивать свою научную карьеру. Сейчас Федор является доцентом кафедры русского языка в Санкт-Петербургском государственном университете. Он специализируется в областях русской литературы, палеославистики и общей поэтики. Также несколько лет назад он был назначен директором Центра по изучению наследия В. В. Набокова при СПбГУ.

Кроме академической деятельности Двинятин нашел свое место в медиа-сфере. В течение нескольких лет он вел рубрику «Книжная полка» в популярной культурологической программе «Кругозор» на радио «Россия». Благодаря этому миллионы слушателей могли услышать его голос и получить ценные литературные рекомендации.

Федор Двинятин не только продолжает активно заниматься научными исследованиями и преподавательской деятельностью, но и делится своими знаниями и опытом через медиа-платформы. Его экспертное мнение и увлекательный подход к русской литературе делают его интересным и востребованным специалистом даже без телешоу.