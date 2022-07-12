Рабочий или колхозница? Этот тест определит, кем бы вы были в СССР

Время идет, меняются взгляды и приоритеты людей. Речь идет в том числе и о выборе профессии – еще несколько десятилетий назад мальчишки и девчонки мечтали получить совсем другие специальности, нежели сегодня. Так, в 1980-х годам Министерство просвещения СССР провело опрос среди десятиклассников. Первое место в топ-5 самых желанных профессий заняли врачи, что неудивительно, ведь к людям в белых халатах во все времена относились с особым почетом. На втором месте расположились инженеры, на третьем – военные. Замкнули пятерку профессии продавца и актрисы. Кроме того, в анкетах ребята перечислили такие профессии, как учитель, летчик, милиционер. Сегодня же достаточно взглянуть на рейтинги рекрутинговых агентств, чтобы понять, насколько разнятся мечты современных выпускников и их советских ровесников.

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

Неважно, родились ли вы в СССР или гораздо позднее – предлагаем вам пройти любопытный тест и выяснить, какой род занятий вам подошел бы больше всего в советское время. Результаты могут быть крайне неожиданными! Кроме того, после прохождения теста вы сможете сравнить, насколько далека предложенная профессия от вашей специальности в наши дни.