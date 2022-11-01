Рабочему за 3 года не заработать: гонорары звезд «Бриллиантовой руки» заставят ахнуть

Фильм «Бриллиантовая рука» вошел в так называемое золотое десятилетие Леонида Гайдая. Эта картина не только пополнила копилку удачных работ именитого режиссера, но и неплохо обогатила его семейный бюджет. Не были обижены и актеры, засветившиеся в проекте.

Правду о заработках кинодела и артистов раскрыл в своей книге Федор Раззаков. По его словам, бюджет ленты составлял 435 тысяч рублей, что сегодня составляет 100-150 миллионов рублей.

Средняя заработная плата в те годы была порядка 120 рублей в месяц. Гайдай же назначил себе гонорар в размере 4949 рублей за режиссуру и две тысячи рублей за сценарий. Юрий Никулин получил за свою актерскую работу 5188 рублей. Как пишет Дзен-канал «Киноакула», это составляет 43 зарплаты рядового советского рабочего.

Добавим, что самый скромный гонорар в размере 131 рубль получила жена Никулина Татьяна. В фильме у нее была эпизодическая роль экскурсовода.