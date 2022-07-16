Пьют все подряд, не зная меры: эти 4 знака Зодиака рискуют стать алкоголиками

Кто-то употребляет алкоголь только по праздникам, кто-то, напротив, готов наливать в бокал крепкие напитки хоть каждый день, даже без особого повода. По мнению астрологов, предрасположенность к пагубной привычке во многом зависит от расположения звезд – некоторым знаком зодиака лучше держаться от спиртного подальше, чтобы не превратиться в алкоголика.

Скорпион

Перед окружающими уроженцы водного знака тщательно поддерживают имидж "железных людей", которым нипочем любые невзгоды. На самом же деле ничто человеческое Скорпионам не чуждо – им тоже время от времени хочется дать слабину, дать выход накопившимся внутри эмоциям. Поэтому они нередко выпивают в одиночестве, топят свои горькие мысли в бокале с чем-нибудь горячительным.

Однако благодаря силе воли им чаще всего удается побороть вредную привычку.

Рыбы

Для чувствительных Рыб спиртное – еще один вид эскапизма. Когда реальный мир кажется чувствительным представителям водного знака слишком жестоким, а близкие не могут или не хотят расплетать запутанный клубок Рыбьих проблем, на помощь приходит выпивка. К сожалению, такая попытка убежать от действительности может окончиться для них плачевно.

Поэтому астрологи рекомендуют Рыбам искать другие способы справиться с сильными эмоциями – например, сублимировать их в творчество.

Близнецы

По Близнецам порой сложно понять, трезвые они или слегка навеселе – и в том, и в другом случае дети воздушной стихии могут творить совершенно сумасшедшие вещи. Они любят шумные многолюдные компании, а там, где тусовки, алкоголь тоже присутствует. Кроме того, Близнецы могут прибегать к нему, когда их одолевает рутина – просто чтобы раскрасить серые будни.

Как и в случае с Рыбами, им рекомендуется найти себе другое времяпрепровождение – иначе привычка превратится в зависимость.

Овен

Представители этого огненного знака живут на полную катушку, поэтому периодически прибегают к допингу в виде спиртного – чтобы восполнить запас энергии. А в нетрезвом состоянии они постоянно ввязываются в конфликты. Отговорить Овнов от употребления спиртного – та еще задачка. Разумные доводы на них не действуют, напротив, из упрямства уроженцы знака начнут наливать себе еще больше и чаще.