Пьют кровь и сидят в печенках: «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона (без права на продолжение)

Как бы Стоянов не старался в кадре, но проект закрывается.

Те, кто ещё надеялся увидеть продолжение кроваво-душевных хроник смоленских бессмертных, могут радоваться и плакать одновременно. Онлайн-кинотеатр Start официально подтвердил: третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним.

Да, спустя годы ожидания нас ждет финал и в нем разгорится масштабная война кланов вурдалаков. Хотя ранее шли разговоры как минимум о четырех сезонах.

Почему закрыли проект

Режиссёр и шоураннер Алексей Акимов признался, что планировал дотянуть сюжет до четвёртого сезона. И даже знал, куда двигать героев дальше.

«Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое», — цитирует Акимова «Бюллетень кинопрокатчика».

Но, по его словам, лучше оставить зрителя с ощущением легкой недосказанности, чем рисковать и довести историю до пресыщения. В интервью он добавил, что все герои достойны спин-оффов — и хоть не обещает, но и не отрицает, что кто-то из полюбившихся персонажей может ещё вернуться на экран.

От себя отметим, что проект постоянно сталкивался с проблемами из-за актеров: сперва исполнительница роли Анны покинула Россию после 2022-го. Как только началась работа над третьим сезоном, Глеба Калюжного (новообращенный Женька) ушел в армию.

Чего ждать от финала

В третьем сезоне всё закручено до предела. Местная смоленская диаспора встаёт с колен и готовиться дать отпор врагам, противостояние кланов перерастает в настоящую битву мировоззрений. Тут и философия, и юмор, и кровь на снегу — в лучших традициях сериала.

В главных ролях всё те же любимцы: Юрий Стоянов, Тимофей Кочнев, Артём Ткаченко, Анастасия Стежко, Егор Дружинин, Ольга Медынич и другие.

Финал близко. Кто-то раскроет тайну, кто-то погибнет, кто-то — воскреснет в сознании зрителя. Главное, что «Вампиры» уходят не бесславно, а достойно. С благодарным шипением в темноте.

Уральские вурдалаки, травники и охотники: в «Вампирах средней полосы 3» деду Славе придется несладко.