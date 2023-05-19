Пьют и живут как бедняки: семье Орбакайте приходится нелегко в США

Кристина Орбакайте живет в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и младшей дочерью Клавдией. Не так давно к матери присоединился и старший сын Никита Пресняков. Вдали от родины звездному семейству приходится несладко.

Например, внук Аллы Пугачевой начал прикладываться к бутылке. В соцсетях музыкант появляется нечасто, но благодаря друзьям кадры с ним стали достоянием широкой общественности. Пресняков-младший провел ночь в клубе, и звездный наследник явно был навеселе. Причину такого состояния он не скрывал. Никита держал в руках стакан с напитком. Скорее всего, с горячительным.

Между тем удивила поклонников и мать исполнителя. Кристина Орбакайте показала в своем микроблоге, как Клавдия добирается в школу. Элитное авто и личный водитель ученице не полагаются. Звездная наследница, будто девочка из обыкновенной семьи, отправляется в учебное заведение на велосипеде. Такого поворота событий многие не ожидали. Если в России Орбакайте и ее близкие были элитой, то в США пьют и живут как бедняки.