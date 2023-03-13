«Пытки» на съемках и копание могил: участь Иванушки из «Марьи-искусницы» проберет до мурашек

Сказка Александра Роу «Марья-искусница» вышла в далеком 1959 году. Одну из главных ролей исполнил совсем юный актер Виктор Перевалов. Ему прочили головокружительный успех в кино, однако не все сложилось так радужно, как могло бы.

На счету Перевалова роли в легендарных картинах «Старая, старая сказка», «Трактир на Пятницкой», «Республика ШКИД». Но одним из самых ярких образов актера стал Иванушка из сказки «Марья-искусница». Ради этой роли 10-летнему актеру пришлось помучиться.

Виктор признавался, что он жутко уставал на съемках. Каждый день после рабочего дня у него из носа текла кровь — от перенапряжения и перегрева. Кроме того, мальчика побрили наголо, чтобы надеть парик. По краям его промазывали лаком со спиртом, а затем приклеивали. Снимать эту «красоту» приходилось прямо с кожей.

Во времена СССР Перевалов активно снимался. Однако в 90-е ему, как и многим актерам, пришлось бедствовать. Однажды Виктор подрабатывал тем, что копал могилы. В нулевые Перевалова стали снова звать в кино. Но выглядел он уже очень старо: длинные седые волосы, глубокие морщины, «потрепанный» вид. В 61 год артист скончался от болезни легких. Слова актера о съемках в «Марье-искуснице» привел Дзен-канал «Прикосновения».