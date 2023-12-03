Пытался с ней забыть Вертинскую: Азер объяснила, почему не вышла замуж за Михалкова

Ирина Азер прославилась на весь СССР не только успешной карьерой, но и яркой личной жизнью. В молодости она встречалась с Никитой Михалковым, и будущая легенда экрана представлял ее новым знакомым как свою невесту. Однако, к удивлению публики, влюбленные так и не стали мужем и женой.

Как позднее призналась Азер, причина их расставания скрывалась в самом Михалкове. Дело в том, что в тот период он только расстался с Анастасией Вертинской после долгих лет брака. И в объятиях Азер пытался справиться с переменами в личной жизни.

Особенно же артистку задело, что в новых компаниях Михалков начал представлять ее как свою невесту. В беседах друг с другом они никогда это не обсуждали, поэтому звезда «Большой перемены» была в недоумении. А однажды решила навсегда расстаться с представителем знаменитой династии.

Замуж же артистка вышла в 1972 году. Ее мужем в течение девяти лет был журналист Юрий Шварц, вместе с которым она воспитала дочь Викторию.