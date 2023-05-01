Пытались обойти закон: вот почему в СССР строили именно девятиэтажные дома

Массовое строительство многоквартирных домов началось в СССР в 50-е годы. В первую очередь в городах возводились пятиэтажки, а позднее самыми популярными стали девятиэтажки. При этом далеко не все догадываются, с чем именно связано такое количество этажей.

Дело в том, что советские инженеры и архитекторы старались не только подарить жителям страны собственное жилье, но и сделать его весьма дешевым в производстве. Поэтому они всячески старались избежать ненужных трат, которые были обусловлены специальной документацией и законами. Например, при строительстве 10-этажного дома необходимо было оборудовать грузовой лифт, что было дополнительной тратой. В девятиэтажках же достаточно было только пассажирского лифта.

Помимо этого, в домах выше 9 этажей необходимо было строить специальные незадымляемые лестничные клетки и шахты дымоудаления с системой искусственной вытяжки. Дело в том, что в пожарной машине высота лестницы — 28 метров. И ее хватало ровно до 9-го этажа типового дома.

Исходя из этого и было принято решение остановиться на девятиэтажках, а дома выше строили лишь в исключительных случаях.