«Пытается держать удар»: о связи Лепса с бывшей женой заговорили близкие

Григорий Лепс в скором времени сойдется со своей бывшей супругой Анной Шаплыковой. В этом уверена мать артиста Натэлла.

О разводе музыканта стало известно еще осенью прошлого года. С того времени поклонники активно обсуждают личную жизнь музыканта и не скрывают, что мечтают о воссоединении кумира с его семьей. Как оказалось, это мнение разделяет и мать певца, которая стала гостьей большого праздника, устроенного в честь юбилея Лепса. По ее словам, между Лепсом и Шаплыковой все еще остались чувства.

«Аня всегда хотела его понять, старалась. И до сих пор пытается держать этот удар», — откровенничает Натэлла Семеновна в документальном фильме «Григорий Лепс. Печаль моя смешна ».

Как уверена героиня фильма, ее сын обязательно сойдется с супругой и вернется в семью. Как оказалось, Натэлла не раз обсуждала это с самой Шаплыковой и не сомневается в своих предположениях.