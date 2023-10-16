Пышный бюст и взрослый макияж: дочь Началовой уже не та скромница (фото)

За Верой Алдониной публика следит особенно пристально, и это неудивительно. Единственная дочь Юлии Началовой растет и меняется прямо на глазах. Многие помнят ее совсем малышкой, а между тем девушка созрела.

Когда знаменитость ушла из жизни, ее наследнице было всего 12 лет. Близкие оберегали убитую горем девочку от лишнего внимания, но со временем она сама вышла из тени.

Красавица начала все чаще выходить на сцену. Ее вокальные данные доводят народ до слез. Многие замечают поразительное сходство начинающей артистки с исполнительницей хита «Герой не моего романа».

За последние годы Вера расцвела и похорошела. Звездная наследница носит откровенные наряды, подчеркивающие ее пышный бюст, и не отказывается от макияжа, который больше подошел бы более зрелым женщинам. Одним словом, певица уже не та скромница, какой ее привыкли видеть.