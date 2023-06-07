Пышные платья и доспехи не помеха: как люди в Средневековье справляли нужду

Это в современной действительности, чтобы припудрить носик, даме надо отправиться в дамскую комнату. В Средние века такой роскоши попросту быть не могло. Да и если бы туалет все-таки был в дорогом ресторане в Средневековье, то вряд ли он был бы удобен для леди в пышном наряде.

Но справлять нужду приходилось даже дамам из высшего общества. Как же они это делали? Был проверенный, как сейчас принято говорить, лайфхак. Красотки использовали для туалетных «дел» определенный предмет — бурдалю. В простонародье «утка». Это была емкость, которую подставляли под причинное место, чтобы пышная юбка не мешала справить биологическую потребность.

Незаменимая вещь была у всех женщин, от богатейших до простолюдинок. Потому что по-другому сходить по нужде в Средние века было весьма и весьма затруднительно. Правда, о том, где хранили «утку», отправляясь, например, в гости, история умалчивает.