Пышные формы и пикантные фото: внучка Боярского сводит с ума россиян

Михаил Боярский и Лариса Луппиан вырастили двоих детей – Сергея и Елизавету. Старший Сергей подарил звездным родителям двоих внучек – Екатерину и Александру.

Екатерине Боярской уже 24 года – и она выросла настоящей красавицей.

Эффектная блондинка активно ведет социальные сети, где публикует фотографии из спортзала и из путешествий. Екатерина частая гостья светских мероприятий – концертов и кинофестивалей. Засветилась девушка и на балу дебютанток Tatler.

О жизни Екатерины Боярской мало что известно. Звездная наследница окончила школу, поступила в вуз и признается, что мечтает связать свою жизнь с музыкой.