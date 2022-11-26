Пышнотелая и кудрявая красавица: при виде дочери Догилевой у публики челюсть падает на пол

Татьяна Догилева долго откладывала материнство – карьера была для нее превыше всего. Однако в 37 лет актриса все же стала мамой – и на свет появилась ее единственная дочь Екатерина, которой предстоял непростой путь.

Девочка росла болезненной и даже не ходила в детский сад. Казалось, проблемы остались позади, но в подростковом возрасте Катя стала набирать вес. Злопыхатели обзывали девушку толстой – и тогда звездная наследница села на строгую диету. Екатерина совсем перестала есть и дошла до анорексии.

К счастью, девушке вовремя помогли специалисты.

После школы Катя училась за границей и окончила Американскую академию драматических искусств. Однако Екатерина Догилева все же вернулась в Россию, где стала актрисой, и вскоре взяла себе творческий псевдоним Ланн.

На счету артистки роли в 17 проектах, среди которых – «Комиссарша», «Вампиры средней полосы-2» и «Кабинет путешественника». Также Екатерина занимается озвучкой. Ее главная гордость – это работа над компьютерной игрой Cyberpunk 2077.