Пышку из «Уральских пельменей» не узнать: что с ней сотворили врачи

Ксения Корнева — одна из самых ярких участниц «Уральских пельменей». Актриса никогда не могла похвастаться стройной фигурой, но это не помешало ей завоевать любовь зрителей.

Артистка призналась, что долгое время была не в ладах с собственной внешностью. Звезда экрана комплексовала не только из-за лишнего веса, но и из-за неидеальной улыбки. И если свою полноту Корнева приняла и теперь считает изюминкой, а не недостатком, то над зубами решила поработать.

Знаменитость обратилась за помощью к специалистам, которые порекомендовали ей носить элайнеры. Корнева охотно согласилась, поскольку, в отличие от брекетов, их совсем не видно в кадре. Актриса призналась, что довольна результатом и наконец-то может улыбаться во все 32 зуба.

Между тем поклонники заметили преображение пышки, которую теперь попросту не узнать. Артистка стала гораздо более привлекательной и уверенной в себе.