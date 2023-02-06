Пышки чаще страдают от одиночества: лишний вес тут ни при чем

Принято считать, что пухлые дамы не могут найти себе пару из-за лишнего веса. Но это утверждение ошибочно, ведь в мире немало мужчин, которые обожают пышные формы. Однако многие толстушки сами портят свой вид одной деталью.

Речь идет о легендарных леопардовых нарядах, давно ставших объектом шуток. «Хищный» принт призван притягивать взгляды и будоражить воображение. Однако на крупных дамах «тигр» или «леопард» смотрится смехотворно. Многие толстушки не стесняются облачаться в обтягивающие топы, лосины и футболки с такой расцветкой, чем веселят публику.

Это «хищничество» отталкивает мужчин, которые считают подобные образы безвкусицей. Кроме того, эти принты выглядят агрессивно и чересчур вызывающе, что тоже не по вкусу представителям сильного пола. Это подавляет большинство мужчин, ведь сами хотят быть «хищниками» и охотниками.

Специалисты рекомендуют любительницам «леопарда» носить такой принт умеренно. Например, можно выбрать только одну «хищную» деталь — сумка, зонтик или перчатки.