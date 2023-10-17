Пышка, с которой Должанский жил на «Доме-2», изменилась до неузнаваемости: стала королевой красоты

У «Дома-2» всегда были свои герои и антигерои. Первым доставалась любовь публики, а над вторыми зрители посмеивались. На проекте Анна Белякова встречалась с фриком Николаем Должанским. Сожитель постоянно корил бедняжку за лишний вес и всячески издевался над ней в эфире.

Не выдержав такого накала страстей, девушка покинула знаменитую телестройку. Белякова надолго пропала с радаров. Известно, что экс-участница «Дома-2» все же наладила личную жизнь и вышла замуж, но личность избранника не разглашает. За прошедшие годы знаменитость изменилась до неузнаваемости.

Больше нет той пухлой скромницы, которая раз за разом терпела все издевки. Анна Белякова заметно похудела и всерьез занялась своей внешностью. Теперь это стройная длинноволосая красавица с накачанными губами, которая вряд ли сама станет бегать за мужчинами.