Пышка с хвостиками из «Ералаша» стала моделью: обомлеете, когда увидите (фото)
Такой внешности позавидуют даже красотки.
Телепередача «Ералаш» подарила многим юным актерам возможность стать настоящими кинозвездами. Ксения Шандалова как раз была одной из тех талантливых девочек, чья карьера пошла в гору именно после съемок в детском киножурнале.
Начинающая артистка появилась в нескольких полнометражных проектах и внезапно пропала с экранов. Во время работы она поняла, что профессия актрисы ей не подходит. Тогда юная знаменитость увлеклась искусством макияжа и стала развиваться в этом направлении. Кроме того, она была и моделью в студии Вячеслава Зайцева.
Сегодня в Ксении трудно узнать ту милую девочку с хвостиками и пухлыми щечками из «Ералаша». Ее волосы стали значительно темнее, а острым скулам и точеному подбородку позавидуют самые известные красавицы. С такой яркой внешностью и актерским талантом девушка легко могла бы продолжать сниматься в кино и радовать зрителей.