Пышка с хвостиками из «Ералаша» стала моделью: обомлеете, когда увидите (фото)

Телепередача «Ералаш» подарила многим юным актерам возможность стать настоящими кинозвездами. Ксения Шандалова как раз была одной из тех талантливых девочек, чья карьера пошла в гору именно после съемок в детском киножурнале.

Начинающая артистка появилась в нескольких полнометражных проектах и внезапно пропала с экранов. Во время работы она поняла, что профессия актрисы ей не подходит. Тогда юная знаменитость увлеклась искусством макияжа и стала развиваться в этом направлении. Кроме того, она была и моделью в студии Вячеслава Зайцева.

Сегодня в Ксении трудно узнать ту милую девочку с хвостиками и пухлыми щечками из «Ералаша». Ее волосы стали значительно темнее, а острым скулам и точеному подбородку позавидуют самые известные красавицы. С такой яркой внешностью и актерским талантом девушка легко могла бы продолжать сниматься в кино и радовать зрителей.