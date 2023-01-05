Пышка из «Титаника» похудела почти на 30 кг: только взгляните на нее теперь (фото)

Кэти Бейтс стала известна благодаря участию во многих культовых лентах. Зрители видели ее в «Титанике» и в «Мизери», а также в ее копилке множество и других картин. При этом внимание артистка привлекала не только своим талантом, но и необычной внешностью.

Однако, несмотря на свою популярность и любимый многими поклонниками образ, Кэти все же решила избавиться от лишнего веса. Благодаря самодисциплине она смогла похудеть на 30 килограммов и теперь полностью довольна собой.

«Я чувствую себя совсем другим человеком. Мне теперь так легко ходить!» — заявляла знаменитость в одном из интервью.

При этом заняться собственной фигурой артистка решила не только из-за эстетических предпочтений. Дело в том, что несколько лет назад ей диагностировали рак яичников, а спустя некоторое время — рак молочной железы, из-за чего ей пришлось сделать двойную мастэктомию. И после этого Бейтс начала внимательнее относиться к своему здоровью.