Пышка из шоу Малахова избавилась от 150 кг: ее участь ужаснет каждого россиянина

На шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» приходили люди со сложными судьбами и запутанными жизненными ситуациями. Одной из самых запоминающихся героинь стала Наталья Руденко. Девушка весила около 300 килограммов и хотела кардинально изменить свою жизнь.

После программы Наталья взялась за свое здоровье. Благодаря невероятному усилию воли Руденко сбросила около 150 килограммов и превратилась из необъятной пышки в стройную женщину. Вскоре Наталья снова появилась на передаче «Пусть говорят», где похвасталась своим выдающимся результатом. Руденко начала появляться в разных телешоу и делилась своей радостью. Вероятно, она бы до сих пор была звездой популярных проектов, если бы не коронавирус, которым она заразилась в 2020 году.

Болезнь протекала очень тяжело. У женщины обнаружили дыру в легких, и она пролежала в больнице несколько месяцев. Однако спасти ее не удалось — весной 2021 года Руденко скончалась от осложнений, вызванных инфекцией. Ей исполнилось всего 38 лет. Радужным надеждам и планам Натальи не было суждено воплотиться.