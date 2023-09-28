Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель

Юлия Михайлина была звездой киножурнала «Ералаш» в начале нулевых. Высокой и полной девочке доставались не самые завидные роли. Все ее героини были неуклюжими, закомплексованными, а то и вовсе агрессивными особами. Над ними без стыда потешались, в том числе и над внешностью. Чтобы окончательно сделать из юной актрисы типичную дурнушку, ее обычно наряжали в огромные очки и заплетали тугие косички.

В школе же Юля была главной звездой.

Благодаря появлению в «Ералаше» она пользовалась всеобщей любовью — с ней мечтали дружить как девчонки, так и мальчишки. Повзрослев, Михайлина завязала с актерской карьерой, но с кино не распрощалась. Девушка получила диплом режиссера-постановщика. Узнать в ней пышечку из «Ералаша» сегодня не сможет никто. Избавившись от лишнего веса, Юлия превратилась в настоящую топ-модель. Даже жаль, что на экране мы ее больше не увидим.